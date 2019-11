Le développement durable au cœur des actions de la Ville de Contrecoeur

La Ville de Contrecœur a lancé, le 17 novembre dernier, son premier Plan d’action en développement durable (PADD) lors du Salon de la santé naturelle qui se déroulait au Centre multifonctionnel. Une quarantaine de personnes ont assisté à l’événement et ont pu découvrir la vision d’avenir de la Ville de Contrecœur.

Lors de sa présentation, la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire, a dévoilé le plan d’action qui guidera les décisions et également les actions de la Ville en matière d’environnement et de développement durable dans les prochaines années.

« Au cours des dernières décennies, la croissance démographique a conduit à une évolution importante du portrait socioéconomique de la ville. Les changements auxquels notre ville doit faire face aujourd’hui apportent des défis et des opportunités à saisir. Dans ce contexte de transformation, les enjeux environnementaux, sociaux et économiques auxquels nous avons à répondre doivent devenir des leviers sur lesquels appuyer notre développement, qui lui, doit être durable. Contrecœur fait déjà plusieurs actions en ce sens. L’adoption de notre premier plan démontre notre volonté d’aller plus loin en matière de protection de l’environnement. Grâce à ce plan, nous pourrons améliorer la planification de nos besoins avec le souci de mieux servir les générations futures », a mentionné la mairesse Maud Allaire lors de sa conférence.

Le plan d’action 2019-2023 a été réalisé avec l’aide d’un comité de pilotage et fait suite à un diagnostic de développement durable réalisé auprès des citoyens par un sondage et une rencontre publique. Il en a découlé quatre orientations, ainsi que 20 objectifs et 83 actions à dimension environnementale, économique et sociale. Un comité de suivi évaluera chaque année l’atteinte des objectifs visés par la Ville de Contrecœur.

Vous pouvez découvrir le Plan d’action en développement durable sur le site Internet de la Ville de Contrecoeur au www.ville.contrecoeur.qc.ca dans la section Services aux citoyens/Plan d’action en développement durable. Il est également possible de le consulter sur place à la bibliothèque municipale ainsi qu’à la mairie de Contrecœur qui sont situées au 5000, route Marie-Victorin.