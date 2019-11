La CSP souligne la Semaine des professionnels de l’éducation

La Commission scolaire des Patriotes souligne ces jours-ci la contribution du personnel professionnel pour son apport significatif dans l’atteinte du plein potentiel de chaque élève. L’organisme a d’ailleurs désigné la Semaine des professionnels de l’éducation à cette occasion. La CSP compte plus de 200 membres dans cette catégorie d’employés. Elle a tenu à leur exprimer toute sa reconnaissance pour leur dévouement auprès des élèves et dans leurs milieux.

Ces professionnels regroupent les agents de correction du langage et de l’audition, les agents de développement, les agents de réadaptation, les analystes, les animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire, les architectes, les avocats, les bibliothécaires, les conseillers à l’éducation préscolaire, les conseillers d’orientation, les conseillers en communication, les conseillers en formation scolaire, les conseillers en information scolaire et professionnelle, les conseillers en rééducation, les conseillers pédagogiques, les ingénieurs, les orthopédagogues, les orthophonistes, les psychoéducateurs, les psychologues de même que les spécialistes en moyens et techniques d’enseignement.

Leur rôle est reconnu comme étant essentiel dans le Plan d’engagement vers la réussite. Ils déploient chaque jour leur expertise et contribuent notamment à l’amélioration des pratiques. Ils assurent le développement et le maintien d’un environnement physique et psychologique stimulant, sain et sécuritaire pour chaque individu. Leurs services ont un impact dans toutes les sphères de l’organisation, que ce soit auprès des 34 000 élèves ou des 6 000 employés.