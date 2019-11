Trois organisations s’unissent pour répondre aux besoins grandissants des entreprises

Le Service aux entreprises et municipalités du Cégep de Sorel-Tracy, Rues Principales Contrecœur et Rues Principales Verchères, trois organisations qui ont à cœur le développement et la dynamisation des entreprises logeant sur les territoires des MRC Pierre-De Saurel, Contrecœur et Verchères, sont fières d’annoncer une toute nouvelle collaboration.

Ces trois organisations unissent leurs diverses expertises reliées au domaine du service aux entreprises en offrant, notamment, une offre de perfectionnement variée qui répondra aux besoins grandissants de la clientèle.

L’objectif de cette collaboration est de tisser des liens entre les différentes organisations, de faciliter la communication et de se compléter en créant une synergie qui permettra de bâtir une offre de formation gagnante à l’intention des entreprises. «Tout en ayant nos particularités locales, nous partageons une réalité économique et territoriale. Trop souvent, les organismes travaillent en silo et cela crée de la confusion auprès de la clientèle.

Cette nouvelle collaboration est une occasion de s’unir et de renforcer notre image dans le rôle d’accompagnement des entreprises », souligne Annie Belhumeur, conseillère aux entreprises, Service aux entreprises et municipalités du Cégep de Sorel-Tracy.

« Rues principales Contrecoeur est très heureuse de la nouvelle collaboration avec le Cégep de Sorel-Tracy. Ce partenariat est très pertinent et il profitera autant à la clientèle qu’aux organismes. Ensemble, nous serons encore plus forts. Cette union favorisera l’enrichissement de notre offre de services, répondant ainsi davantage aux besoins de notre clientèle », précise Julie-Anne Marceau, Coordonnatrice à l’animation et à la promotion du milieu des affaires.

« Rues principales Verchères se veut le pilier de la croissance commerciale au sein de la Municipalité de Verchères en offrant, entre autres, un maximum de soutien à ses membres. Pour y parvenir, les différents organismes destinés aux entreprises doivent apprendre à se parler et agir en conséquence. Ainsi, la corporation est très fière de cette nouvelle collaboration », conclut Sara-Emmanuelle Dansereau, chargée de projets, Rues Principales Verchères.

Rappelons que le Service aux entreprises du Cégep de Sorel-Tracy a été désigné comme organisme de formation et de consultation dans le cadre du Plan d’action de la MRC Marguerite d’Youville, afin d’accompagner les entreprises quant aux enjeux de la pénurie de main-d’oeuvre. Notons que Rues principales Verchères et Contrecœur font aussi partie de ce projet à titre de partenaires.