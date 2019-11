La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud vise à recueillir 425 000 $

À quelques semaines de la période des Fêtes, le public est appelé à se montré généreux non seulement pour offrir des cadeaux mais pour soutenir les gens moins bien nantis de la société. À cet effet, la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud prépare sa 18e édition qui se tiendra le jeudi 5 décembre, entre 6 h et 19 h, dans les villes de l’agglomération de Longueuil. Les organisateurs se sont fixé un objectif beaucoup plus élevé que par les années passées : recueillir 425 000 $ en dons en argent et en denrées. Les recettes de la journée seront partagées entre 23 organismes accrédités qui viennent en aide à des personnes défavorisées et qui font du dépannage alimentaire à longueur d’année. Le Comité d’entraide de Boucherville en fait partie.

Comme le veut la formule usuelle, des bénévoles s’installeront à des carrefours stratégiques du territoire avec leur boîte aux couleurs de la Grande Guignolée pour solliciter avec le sourire les dons auprès des automobilistes. Les donateurs peuvent également contribuer à plusieurs autres points de collecte durant le mois de décembre ou sur le site internet http://www.guignoleerivesud.org.

Tradition oblige, les maires des villes de l’agglomération, Sylvie Parent, Doreen Assaad, Pierre Brodeur, Martin Murray et Jean Martel convient leurs concitoyens à appuyer cette cause. Se joignent à eux les deux porte-parole de l’événement, Julie Houle, coanimatrice de l’émission La Poule aux oeufs d’Or à TVA et Danielle Danault, présidente de Cardio Plein Air.

En conférence de presse, le président de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, Jean-Marie Girard, a tenu à remercier les médias de la région pour leur soutien continu à cette collecte de fonds. Il a aussi adressé ses remerciements aux différents partenaires associés à l’événement.

Différentes entreprises ont fait un don lors du coup d’envoi de l’activité, pour un total de 26 500 $, soit l’équivalent de 6% de l’objectif visé.