Le RTL a joué un rôle de premier plan dans l’économie de la Montérégie en 2017

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) contribue activement au développement économique de la région. Selon une étude produite et récemment mise à jour par l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ), 67 % des dépenses faites par le RTL sont injectées dans la région administrative de la Montérégie. En 2017, cela représentait une somme de 97,3 millions de dollars.

Cette étude démontre clairement qu’en plus de permettre aux citoyens de se déplacer sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, le RTL répond à une large gamme d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux.

En 2017, le RTL a injecté 191,2 millions de dollars dans l’économie. Ces dépenses ont soutenu, au niveau régional, 1002 emplois directs et indirects. Globalement, au niveau provincial, c’est un total de 1490 emplois directs et indirects que le RTL a soutenu via ses dépenses consacrées à l’exploitation et à l’immobilisation.

« Le RTL participe au développement du tissu urbain des municipalités et génère un large éventail de bénéfices liés à l’environnement, la santé, la sécurité et une multitude d’autres facteurs qui permettent d’améliorer la qualité de vie de la collectivité. Il agit en tant que catalyseur économique et contribue à l’équité sociale », explique Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Globalement, les neuf sociétés de transport du Québec ont injecté 3,1 milliards de dollars dans l’économique du Québec en 2019, soutenant ainsi 23 184 emplois directs et indirects.