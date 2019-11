Des footballeurs bouchervillois vivront la fièvre de la Coupe Grey

Trois footballeurs de Boucherville font partie des 70 jeunes joueurs canadiens à se joindre à l’équipe Titan de Nissan pour participer aux festivités de la 107e Coupe Grey à Calgary.

Thomas Pilon, Kenzy Paul et Jean-Simon Verreault, élèves en cinquième secondaire et membres de l’équipe Les Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne, s’envoleront vers Vancouver le jeudi 21 novembre pour participer à un événement sportif. Durant quatre jours, ils auront l’occasion de s’entraîner avec leurs pairs, d’assister à la remise des prix 2019 de la Ligue canadienne de football (LCF), de participer à un match d’exhibition au Shouldice Athletic Park et de regarder le championnat de la Coupe Grey au stade McMahon.

« Les joueurs sélectionnés sont talentueux tant sur le terrain qu’en dehors. Ils sont performants au niveau académique et possèdent de bonnes valeurs sociales », explique le coordonnateur aux sports au collège Charles-Lemoyne et ancien joueur professionnel au sein de l’équipe Blue Bombers de Winnipeg, Michel-Pierre Pontbriand. Il est également entraîneur pour les Titans.

La compagnie Nissan a tenté de joindre les joueurs de football des écoles secondaires du Canada afin de dénicher les plus talentueux pour leur faire vivre ces activités sportives de rêve.