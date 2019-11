Soulignons la Journée internationale des droits de l’enfant à Boucherville

Le 20 novembre 1989, 190 pays signaient un accord pour protéger les droits des enfants dans le monde et améliorer leurs conditions de vie. Cette date a donc été choisie comme Journée internationale des droits de l’enfant et la Ville de Boucherville, accréditée Municipalité amie des enfants depuis 2009, tient à souligner cette journée d’importance par différents moyens.

Charte bouchervilloise des droits de l’enfant

Depuis 2015, la Ville de Boucherville s’est dotée de sa propre charte des droits de l’enfant, plus adaptée à la réalité des jeunes Bouchervillois. Cette dernière est affichée dans les écoles et les édifices municipaux et peut être consultée en ligne sur le site Web de la Ville. Par cette charte, la Ville de Boucherville réitère son engagement à respecter et à promouvoir les droits fondamentaux de ses jeunes citoyens et à prendre en compte leurs opinions, priorités et besoins.

Activités à la bibliothèque

Bien que le sujet puisse être complexe à expliquer, nous croyons qu’il se doit d’être partagé. C’est pourquoi la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère mettra à votre disposition dans sa zone jeunesse, du 18 au 25 novembre, plusieurs ouvrages variés traitant du sujet. De plus, Lilou et Octave profiteront de l’activité Contes et bougeottes pour introduire aux enfants de 2 à 5 ans, la thématique de l’égalité via les différences, le dimanche 17 novembre, et celle de la liberté d’expression via l’imagination, le dimanche 24 novembre.

La Ville à l’écoute des jeunes!

La Ville œuvre présentement à la mise en place d’un nouveau comité jeunesse visant les jeunes de 12 à 17 ans afin de travailler de pair avec eux pour s’assurer de répondre adéquatement à leurs besoins et préoccupations. Le principal mandat de ce comité sera de développer et de proposer au conseil municipal, seul ou en collaboration avec d’autres organismes de Boucherville, des projets rassembleurs qui reflètent les besoins réels des jeunes tant au niveau de l’environnement, du développement durable, de l’offre de services culturels, sportifs et de loisirs, des lieux de rassemblement, etc.

Les jeunes, toujours les bienvenus! La Ville tient à rappeler que les jeunes ont toujours la possibilité de s’exprimer et d’être entendus par le conseil municipal. En effet, les portes du Déjeuner du maire ainsi que celles de la séance du conseil municipal sont ouvertes à tous les résidants de Boucherville, et ce, peu importe leur âge!