Sainte-Julie demande une subvention pour la construction d’un centre multifonctionnel

Voici un résumé de l’assemblée publique de Sainte-Julie tenue le mardi 12 novembre dernier à la salle du conseil.

• La Ville a beaucoup de projets sur la table et elle a fait plusieurs demandes d’aides financières pour ceux-ci, soit pour la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur tout le territoire de la MRC; le déploiement d’un système de radiocommunication à travers la MRC; la mise en commun de l’application du Règlement 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans la MRC; la construction d’un centre multifonctionnel au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives; des travaux de réhabilitation de plusieurs conduites localisées sur certains tronçons par le biais du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU); et finalement quatre projets dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des Transports du Québec (MTQ).

District Sainte-Julie

• Le conseil a adopté des règlements pour apporter des correctifs administratifs et des modifications aux dispositions applicables au secteur de l’entrée de ville Nord (soit l’aire TOD – Transit Oriented Development), plus précisément à l’angle du chemin du Fer-à-Cheval et de la rue de Murano, c’est-à-dire le site actuel du centre commercial « Aux portes de la cité », afin de permettre l’implantation d’un projet mixte comprenant des résidences, des commerces et des soins de santé. À ce sujet, les élus ont fait savoir qu’à la suite de la consultation publique, les prochaines étapes réglementaires seront détaillées sous peu et elles seront affichées sur le site de la Ville.

• La Ville a aussi adopté des règlements pour modifier notamment le règlement de tarification existant; modifier les dispositions particulières applicables aux projets intégrés résidentiels du secteur du Sanctuaire de la Vallée du Richelieu; créer une seconde catégorie d’usage de type microbrasserie, mais avec la possibilité d’inclure un point de vente des produits fabriqués sur place; autoriser toute personne désignée par le Réseau de transport métropolitain (RTM) à agir comme inspecteur ainsi que tout agent de la paix à donner des constats d’infraction relatifs au stationnement sur les immeubles exploités par le Réseau, soit plus particulièrement le stationnement incitatif situé à l’angle nord-est de l’autoroute 20 et du chemin du Fer-à-Cheval; établir les règles de délégation du pouvoir de dépenser, d’embaucher et de nommer des fonctionnaires et employés municipaux ainsi que les règles de contrôle et de suivi budgétaires que doivent suivre les employés et fonctionnaires municipaux; établir les règles de passation et de modification des contrats municipaux.

• Le conseil a aussi adopté des règlements afin de créer un usage de remorquage avec fourrière automobile afin de permettre que ce service soit permis sur le territoire de Sainte-Julie. Il a été inséré dans la classe d’usage I-203 « Service et aménagement pour le transport », à l’endroit où les services de remorquage avaient été répertoriés. Ce nouvel usage est permis dans deux zones à caractère industriel, soit I-350 et A-604.

« Noeudvembre » et Journée de l’enfant

• Les élus ont proclamé le 19 novembre à titre de journée de la sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre ». Il faut savoir à ce sujet que, chaque jour, douze Québécois reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate et c’est pour cette raison que le nœud papillon est devenu l’emblème de la lutte au cancer de la prostate au Québec, alors que l’argent amassé dans le cadre de cette campagne sert directement aux programmes de soutien et d’information ainsi qu’à la recherche.

• Le conseil a aussi proclamé le 20 novembre à titre de Journée internationale de l’enfant et a invité les organismes, les écoles, les centres de la petite enfance et les familles julievilloises à participer aux activités spéciales et à célébrer, à leur façon, cette journée consacrée aux enfants.

• La Ville a déposé le budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour l’exercice financier 2020 et autorise le paiement de la quote-part de Sainte-Julie de 643 669 $ pour cet exercice financier.

• Les élus ont adopté le budget 2020 de la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint Amable et ont autorisé le paiement de la quote-part de la Ville pour l’exercice financier 2020 de 1 336 715 $.

• La prochaine assemblée se déroulera le mardi 10 décembre à 19 h 30 dans la salle du conseil et c’est à ce moment que le conseil municipal adoptera entre autres le budget 2020 et le programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022.

(Mention de source : Ville de Sainte-Julie)