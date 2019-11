Le Vieux-Boucherville s’animera le 8 décembre prochain lors de l’événement Noël d’antan

La Ville de Boucherville vous invite à venir célébrer l’incontournable Noël d’antan le 8 décembre prochain dans le Vieux-Boucherville, beau temps, mauvais temps!

Commencez la journée en venant assister à la traditionnelle messe en latin qui débutera à 11 h 15 et se poursuivra jusqu’à midi. Par la suite, participez aux différentes activités familiales offertes pendant la journée entre 12 h et 16 h. De belles surprises vous y attendent. Habillez- vous chaudement, on joue dehors comme dans le bon vieux temps!

Dimanche 8 décembre

11 h 15 à 12 h

Église Sainte-Famille

Messe traditionnelle en latin

12 h à 16 h Café centre d’art

13 h | 14 h | 15 h | Pièce de théâtre de Noël

Centre Mgr-Poissant

Contes de Noël | Photos en costume d’époque

Église Sainte-Famille

13 h 30 | Visite guidée de l’église par la Société d’histoire des Îles-Percées et découverte du Musée d’art sacré

Place de l’église Sainte-Famille | Activités extérieures

Calèches et animation historique | Défis et épreuves familiales | Fermette | Hockey bottine Initiation au godendard | Jeux d’adresse animés | Métiers d’autrefois Spectacle de danse traditionnelle | Village des bûcherons

À déguster sur place : tartinades, soupe aux pois, chocolat et jus de pomme chauds. Utilisez votre propre tasse ou procurez-vous un verre écologique en consigne sur place.Salle paroissiale Sainte-Famille

Atelier de bricolage des lutins | Décoration de biscuits en pain d’épice Kiosque de la Société d’histoire des Îles-Percées | Prestation musicale

Merci à nos précieux collaborateurs

Fabrique Sainte-Famille | Les corps de cadets de l’Armée et de l’Aviation Scouts des paroisses Saint-Louis et Sainte-Famille | Résidence des Berges Société d’histoire des Îles-Percées | Théâtre Jankijou

Fermeture de rues et stationnement

Fermeture du boulevard Marie-Victorin entre les rues De Montbrun et De Grosbois. Stationnement supplémentaire disponible à l’école orientante l’Impact située au 544, rue Saint-Sacrement.

Renseignements

450 449-8651 ou 450 449-8640 boucherville.ca/noel