Don d’une peinture à la MRC de Marguerite-D’Youville

La MRC de Marguerite-D’Youville a récemment reçu en cadeau une toile représentant la Maison Jean-Marie-Moreau, à Verchères, qui abrite les bureaux de la MRC. Cette peinture, réalisée par le peintre julievillois Léo Plourde, a été remise à Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC, par la veuve de ce dernier, Mme Lise Rainville.

« Je suis touchée et honorée de l’hommage posthume de M. Plourde, a déclaré Mme Roy. Sa toile sera accrochée bien en vue dans les bureaux de la MRC pour que toutes et tous puissent l’admirer ».

Résidant de Sainte-Julie et artiste accompli, M. Plourde, est décédé en 2018 à l’âge de 82 ans. Son épouse, Mme Rainville s’implique au sein du Club optimiste de Sainte-Julie depuis de nombreuses années et est récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés.