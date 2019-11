Les pompiers de Sainte-Julie remettent 8 600 $ à des organismes à la suite de leur tournoi de ballon-chasseur

L’Association des pompiers de Sainte-Julie a remis 8 600 $ à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés et à différents organismes julievillois à la suite de son tout premier tournoi de ballon-chasseur, organisé le 5 octobre dernier en collaboration avec la Ville de Sainte-Julie lors de la Semaine de la prévention des incendies.

L’événement, qui a attiré une foule importante, réunissait seize équipes qui se sont affrontées tout au long de la journée. Les frais d’inscription des équipes, qui étaient entièrement remis à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, ont permis de remettre 4 200 $ à l’organisme. Les profits amassés lors de cette activité, qui ont été doublés par la contribution de l’Association des pompiers de Sainte-Julie, ont quant à eux permis de remettre 4 400 $ au Centre de femmes Entre Ailes, au Corps de cadets 3014, au Groupe Scout, à la Clé des Champs, à la Maison de l’Entraide, à l’Association de hockey mineur pour son programme de hockey adapté ainsi qu’aux huit écoles de Sainte-Julie pour l’achat de matériel sportif.

« La Ville de Sainte-Julie salue le travail accompli par les organisateurs du tournoi et l’ensemble des pompiers de Sainte-Julie. Grâce à leur dynamisme, ils ont réussi à organiser un événement de cette envergure pour redonner à la communauté. D’ailleurs, je souligne l’implication constante de nos pompiers qui répondent toujours présents pour assurer le bien-être de nos citoyens », a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.

L’Association a quant à elle tenu à remercier ses nombreux partenaires qui ont rendu possible la tenue de l’événement : la Ville de Sainte-Julie, WhiteHaven valeurs mobilières, Desjardins Caisse des Patriotes, Habitations Trigone, Lettratech, Boston Pizza, Proludik, Équipe Binet, Imbo Concepts, Multiservices PB, Boucherie Auclair, IGA extra famille Raymond, Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie et garage Ronny Pooch.