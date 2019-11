Les Lynx du cégep Édouard-Montpetit conservent leur titre en flag football féminin

L’équipe de flag football féminin des Lynx du cégep Édouard-Montpetit a remporté les grands honneurs, pour une troisième année consécutive, au championnat régional de la ligue de flag football collégial féminin, qui a eu lieu au Collège de Valleyfield, le 3 novembre dernier.

Une saison remplie de succès

Classés parmi les meilleures équipes de la conférence sud-ouest depuis plus de quatre ans, les Lynx ont, une fois de plus, terminé la saison régulière en beauté en demeurant au premier rang du classement général avec sept victoires et deux défaites. Grâce à cette belle réussite, la formation a obtenu son laissez-passer pour la demi-finale du championnat régional.

Prêtes pour gagner

Dominantes autant à l’offensive qu’à la défensive, les joueuses n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires du cégep Saint-Laurent en les éliminant, lors de la demi-finale, avec un pointage de 40 – 0. Prêtes à tout pour gagner, les protégées de François Éthier et de Henry Dam ont répété leur prouesse lors de la finale régionale contre les Spartiates du cégep du Vieux-Montréal en terminant le match au compte de 26 – 0.

Plusieurs joueuses se sont démarquées lors de ces matchs cruciaux, dont la quart-arrière Caroline Moquin-Joubert, qui a su mener l’attaque de main de maître en inscrivant un touché à la suite d’une course d’une vingtaine de verges et en réalisant trois passes de touchés. Les joueuses Rachel Gagnon, Laurie Turcotte et Daphnée Maurais ont aussi inscrit trois touchés supplémentaires lors de la finale à Valleyfield.

Une équipe forte et unie

L’entraîneur-chef de l’équipe de flag football des Lynx, François Éthier, était très fier de ses Lynx : « Cette équipe est composée d’athlètes de talent. Grâce à leur détermination, leur force et leur esprit d’équipe, les joueuses ont tous les atouts en main pour accomplir cet exploit de nouveau l’an prochain. »