La lecture en cadeau : les Julievillois invités à remettre un livre neuf pour un enfant démuni

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie participe encore cette année au projet La lecture en cadeau. Les Julievillois sont ainsi invités à se procurer un livre neuf destiné à un jeune âgé de 0 à 12 ans et à le déposer à la bibliothèque municipale pendant les heures d’ouverture au cours des mois de novembre et décembre.

Les Julievillois qui désirent participer à cette œuvre peuvent demander la trousse de don au comptoir du prêt de la bibliothèque. Les dons en argent sont aussi acceptés. Le projet La lecture en cadeau, une initiative de la Fondation pour l’alphabétisation, vise à prévenir le décrochage scolaire et l’analphabétisme. Tous les bouquins amassés seront remis à des enfants démunis de la région en mai prochain.