Le conseil municipal décerne les Mérites Varennes en fleurs 2019

Les élus municipaux soulignaient le lundi 4 novembre dernier le travail des citoyens qui ont obtenu des Mérites Varennes en fleurs 2019. Il s’agit d’un prix qui reconnaît l’effort remarquable des Varennois qui participent au fleurissement de leur environnement.

En félicitant les récipiendaires, le maire Martin Damphousse a affirmé que « le conseil municipal est fier de récompenser les propriétaires qui contribuent à fleurir et embellir notre environnement. Varennes se classe parmi les villes qui ont quatre Fleurons du Québec et avec tous ces efforts collectifs, nous avons confiance que nous réussirons bientôt à obtenir la note parfaite, soit un cinquième fleuron! ». Le maire a également tenu à remercier le Centre Jardin de Varennes qui offre des chèques-cadeaux à titre de commanditaire de l’événement.

En guise de reconnaissance pour les propriétaires de résidences et de commerces qui ont su mettre en valeur leurs aménagements paysagers au cours de l’été, le maire a attribué neuf plaques souvenirs montrant les propriétés.

Les chèques-cadeaux du Centre Jardin Varennes ont également été offerts aux récipiendaires. Il s’agit de 500 $, 300 $, 200 $ selon l’ordre des mérites et de 100 $ pour une mention spéciale.

Les récipiendaires sont les suivants

Pour la catégorie Maison en fleurs

1er prix : Louise Campeau et Yves Dazé

25, rue du Saint-Laurent

2e prix : Jacques Brunelle

2419, rue Frontenac

3e prix : Sylvie Bergeron et Benoit Des Coteaux

26, rue de la Sarcelle

Pour la catégorie Commerce en fleurs

1er prix : L’entreprise Novo-Volailles

Éric Drapeau

125, rue Jean-Coutu

2e prix : Les habitations Java

Christian Laliberté

311, boulevard de la Marine

3e prix : Soudure Richer

Pascal Richer

2970, route Marie-Victorin :

Une mention spéciale a été décernée aux propriétaires suivants pour la qualité de leurs aménagements paysagers.

– Louisette Raymond Michel Sansfaçon du 2234, rue Racicot

– Emmanuel Saint-Julien Desrochers et Jessina Mekkelholt du 287, rue Sainte-Anne

– Stéphane Jodoin et Nathalie Hébert du 3655, chemin de Picardie

Au cours de l’été dernier, toutes les propriétés et les commerces situés sur le territoire ont été évaluées en fonction de leurs aménagements visibles de la voie publique. Un jury, composé de l’horticultrice et de professionnels du Service des travaux publics, a porté son évaluation sur la biodiversité des végétaux, l’harmonie entre les couleurs, les textures, les matériaux utilisés, la propreté des lieux, l’aspect visuel et l’utilisation de l’espace.