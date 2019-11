À mi-mandat Jean Martel et son équipe suivent leur parcours sous le signe de la continuité

Après 10 ans à la tête de la municipalité, l’administration Martel poursuit sa route en conservant la même ligne de conduite : viser la qualité de vie de la population, dans le respect de la capacité de payer des contribuables. Au fil du temps, le maire et ses conseillers ont réussi à maintenir la santé financière de la Ville en très bon état tout en ayant réalisé de nombreux projets et mis en place des politiques qui répondent aux attentes des citoyens. À mi-chemin de son troisième mandat qui se terminera en 2021, Jean Martel entend maintenir le cap en respectant le principe de taxation limitée et responsable de même que celui de la gestion serrée de la croissance de la dette. Précisons que la dette non subventionnée s’élevait à 88 M $ au 31 décembre 2018.

Parmi les récentes réalisations du présent mandat, soulignons la construction du deuxième stationnement incitatif situé sur le boulevard De Montarville, un dossier pour lequel il a dû convaincre plusieurs instances de le soutenir dans ce projet. Voilà d’ailleurs un exemple parmi d’autres dans lequel le maire a su répondre à une demande de ses concitoyens. Érigée à un coût frisant les 4 M$, cette infrastructure a été subventionnée en grande partie par le Fonds pour l’infrastructure de transport en commun et la Fédération canadienne des municipalités. Le ministère des Transports a aussi fourni gratuitement le terrain situé à proximité d’une sortie de la route 132 Est. Résultat, les contribuables bouchervillois assument quelque 600 000 $ du coût global.

Autre dossier qui a requis beaucoup d’énergie, l’acquisition du Complexe des glaces Gilles-Chabot. À la suite des difficultés financières auxquelles ont été confrontés les anciens administrateurs, la Ville a racheté la créance de la banque, mais à un coût moindre, après des négociations avec l’institution financière prêteuse. « La municipalité avait la marge de manoeuvre pour réaliser cette transaction en raison de sa bonne situation financière », confirme M. Martel. La transition en ce qui a trait aux ressources humaines s’est également bien déroulée; les employés font désormais partie du personnel syndiqué de la Ville.

L’acquisition de terrains boisés fait aussi partie des engagements sur lesquels planche l’administration en poste à la mairie. La Ville a récemment acquis un lot de 26 hectares en plus d’une autre superficie dans le Boisé-du-Pays-Brûlé et a mis en réserve une section du Boisé du Tremblay. « Nous sommes rendus aux deux tiers de notre objectif d’acquérir 90 hectares pour les protéger. Les terrains se font de plus en plus rares; il y a urgence d’agir en ce sens. C’est un enjeu que partagent tous les membres du conseil municipal », explique M. Martel.

Cet automne, la collecte des matières organiques a commencé dans un contexte de projet-pilote afin de déterminer le format de bac qui sera retenu et vérifier la réponse des citoyens. Ce nouveau service devrait entrer en vigueur sur l’ensemble du territoire à l’automne 2020. Il s’agira d’une dépense additionnelle importante pour la municipalité.

À venir

D’autres dossiers suivent leur cours et devraient connaître un dénouement à plus ou moins long terme. La Maison du bénévolat ouvrira ses portes au printemps. L’étude de préfaisabilité au sujet de la relocalisation de la voie ferrée devrait être terminée au cours des prochaines semaines. Le projet de complexe multisports intérieur connaîtra des développements cet hiver. La Ville travaille sur la recherche de subventions. L’objectif ultime : faire préparer les plans et devis en 2020.