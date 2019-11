Malik Mongrain couronné champion québécois de cyclocross

Le coureur Malik Mongrain a démontré son talent tout au long de la saison en remportant sept victoires en autant de courses. À la dernière compétition, il a été proclamé champion québécois de cyclocross dans la catégorie atome (moins de 11 ans). Il est âgé de huit ans.

Représentant le club CCC Boucherville, Malik a coiffé son rival, Lambert Pouliot (CNCB-Bolt) à l’issue de la plus importante compétition de la saison de cyclocross qui se tenait dans la municipalité du Canton de Hatley, les 19 et 20 octobre dernier.

L’athlète de Longueuil a commencé à faire du vélo sans petites roues à l’âge de deux ans et demi. « Son esprit compétitif était inné, raconte son père Brian Mongrain. Dès l’âge de trois ans, il ne tolérait pas que sa mère soit en avant de lui à vélo. Il redoublait d’ardeur pour rester premier. Ses amis disaient : « Avec Malik, c’est toujours la compétition! » »

Malik avait trois ans lorsqu’il a pris part à sa première course de cyclocross dans la catégorie bibittes (4-7 ans). « À six ans, il dominait dans la catégorie et trouvait que les parcours manquaient de challenge », poursuit M. Mongrain. À sa demande, et à l’âge de sept ans, le jeune cycliste a été surclassé dans la catégorie Atome (8-9 ans). Il a su tirer son épingle du jeu avec quelques podiums et un classement général en quatrième position.

En 2019, à sa première année officielle dans la catégorie Atome, le cycliste de Longueuil a dominé le circuit québécois en réalisant une saison parfaite. Il a en effet remporté des médailles d’or à chacune des sept Coupes Québec.

L’idole de Malik est Mathieu van der Poel et lorsqu’on lui demande ce qu’il souhaite faire plus tard, il répond: « Je serai champion du monde de cyclocross! »