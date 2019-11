Benjamin Brousseau-Noël décroche l’argent aux Championnats canadiens de cyclocross

Le porte-étendard du Club cycliste de Boucherville-Vélo 2000, Benjamin Brousseau-Noël, a décroché la médaille d’argent aux Championnats canadiens de cyclocross.

Le coureur bouchervillois a démontré toute l’étendue de son talent lors de ces compétitions qui se tenaient le 2 novembre sur le parcours de Peterborough.

Dans la catégorie Minimes (U15), et dans une lutte acharnée pour la deuxième position, Brousseau-Noël s’est offert une priorité d’environ 10 secondes sur son principal rival, l’Ontarien Evan Clare, et ce, avec un seul tour à faire. Il a consolidé cette avance dans le dernier tour croisant la ligne d’arrivée 14 secondes avant celui-ci. C’est l’Ontarien Ashlin Barry qui a mis la main sur le titre canadien de la catégorie devançant le Québécois par 1 minute et 32 secondes