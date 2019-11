Profil financier 2019 du MAMH : Sainte-Julie est l’une des villes les mieux gérées au Québec

Le profil financier 2019 des villes québécoises publié récemment par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) démontre pour la 8e année consécutive que Sainte-Julie est l’une des municipalités de sa taille les mieux gérées au Québec, avec un taux de taxes inférieur à la moyenne, des dépenses moins élevées et un endettement deux fois plus bas que celui des villes comparables.

« Lors de chaque exercice budgétaire annuel, le conseil municipal demande aux gestionnaires d’innover pour poursuivre l’amélioration des services et infrastructures tout en limitant les dépenses. On en voit le résultat et nous saluons le travail des employés à cet effet, d’autant plus que nous avons même réussi à améliorer encore nos excellentes performances de 2018 », indique la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.

« Sachant que Sainte-Julie traverse une ère de développement et de redéveloppement, nous sommes aussi très fiers de rappeler que nous avons réussi à stimuler le dynamisme économique de notre ville sans accroître les dépenses, tout en dégageant des revenus qui soutiendront les initiatives pour améliorer la qualité de vie des résidents », ajoute-t-elle.

Dans le profil financier, Sainte-Julie est comparée aux 35 autres villes incluses dans la catégorie de population de 25 000 à 99 999 habitants, de même qu’aux municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville et celles de l’ensemble du Québec.

Le profil financier 2019 complet de Sainte-Julie peut être consulté en ligne sur ce lien : https://bit.ly/2NmUXtf.