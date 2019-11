Fermeture du boulevard Marie-Victorin entre les rues Pierre-Boucher et D’Argenson le samedi 9 novembre

La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens que le samedi 9 novembre prochain, entre 8 h et 13 h, il y aura fermeture complète du boulevard Marie-Victorin, entre les rues Pierre-Boucher et D’Argenson, en raison de la 7e édition de l’événement sportif le Défi des pères Noël organisé par la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.

Il sera toutefois possible d’accéder aux différentes rues du secteur, en empruntant entre autres, le boulevard du Fort-Saint-Louis.

Nous vous suggérons donc d’éviter ce secteur et nous vous remercions de votre compréhension.

Défi des pères Noël

Le Défi des pères Noël, organisé par la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, rassemble près de

1 000 participants déguisés en pères Noël. Tous les participants, petits et grands, défileront à la

course ou à la marche sur un des cinq parcours proposés.