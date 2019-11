Travaux de la Ville de Longueuil – fermeture d’une bretelle de l’autoroute 20 durant la fin de semaine

Autoroute 20/route 132, Longueuil

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de la Ville de Longueuil occasionneront la fermeture d’une bretelle de l’autoroute 20 durant la fin de semaine du 8 novembre.

Entraves Du vendredi 8 novembre, 21 h 30 au lundi 11 novembre, 5 h

 Fermeture complète de la bretelle de sortie no 89-E (panneau pour Québec/Sorel- Tracy/Boul. Marie-Victorin) de l’autoroute 20/route 132 en direction est, à Longueuil.

Ces travaux entraîneront aussi la fermeture d’une voie de circulation sur la route 132, dans les deux

directions, à la hauteur de l’autoroute 25.

Le détour pour les usagers provenant de l’autoroute 20/route 132 en direction est est le suivant : – poursuivre sur la route 132, prendre la sortie no 17 (panneau pour Boulevard Marie-Victorin), tourner à gauche sur le boulevard Marie-Victorin, prendre la bretelle d’accès pour la route 132 en direction ouest, prendre la bretelle de sortie no 89-E (panneau pour Québec).

Le chemin de détour sera balisé à l’aide de panneaux de signalisation.