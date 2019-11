Les clients du transport adapté du RTL informés de l’arrivée imminente d’un véhicule avec CONTACT+

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) élève à un niveau supérieur ses communications avec ses clients du transport adapté par la mise en service de la deuxième phase du nouveau système d’appel automatisé, nommé CONTACT+. Les clients seront maintenant informés de l’arrivée imminente de leur véhicule quelques minutes avant l’heure prévue d’embarquement.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour nos clients. En un appel, ils obtiendront une tranquillité d’esprit ! Ils auront la confirmation que leur transport est en route », a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Dès la mi-novembre, les clients seront informés par téléphone de leur déplacement ou, s’ils le préfèrent, par texto ou courriel sur abonnement.

L’implantation de l’information en temps réel dans 100 % des véhicules du transport adapté, à la suite de l’installation de systèmes de géolocalisation (GPS) et de terminaux de SOFCAB, permet d’optimiser grandement le service offert à nos usagers. Il sera également possible de recueillir des données sur les déplacements qui seront très utiles pour l’amélioration de l’expérience clientèle.

Le RTL fait appel à une technologie éprouvée afin de communiquer avec les usagers du transport adapté. Rappelons que la première phase de Contact+ instaurait d’abord l’appel automatisé la veille des déplacements. Vers la mi-décembre, la dernière phase du projet permettra aux clients de connaitre les plages horaires de l’embarquement lors de l’appel la veille.

Pour en savoir plus sur CONTACT+, visitez notre site Web au www.rtl-longueuil.qc.ca/contactplus.