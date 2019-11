Séance publique d’information annuelle du CISSS de la Montérégie-Est le 18 novembre

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est invite la population de son territoire à sa séance publique d’information annuelle qui se tiendra le

lundi 18 novembre prochain, à 16 h 30, à l’Hôpital Pierre-Boucher, salle Gilles-Dufault 1333, boulevard Jacques-Cartier Est à Longueuil.

Cet événement sera l’occasion pour le CISSS de la Montérégie-Est de présenter un aperçu des résultats contenus dans son rapport annuel de gestion 2018-2019. Lors de cette séance, la commissaire aux plaintes et à la qualité des services présentera également un aperçu des résultats de son rapport annuel de la dernière année.

Les rapports annuels 2018-2019 du CISSS de la Montérégie-Est et de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services seront disponibles après la séance publique à l’adresse www.santeme.quebec.

Veuillez noter que la séance régulière du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Est aura lieu cette même journée et au même endroit, à compter de 19 heures.