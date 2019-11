Le RTL consulte les Bouchervillois en vue d’améliorer son réseau de transport

Après avoir fait un exercice similaire auprès des citoyens de Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hubert et Greenfield Park, le RTL a tenu une soirée de consultation à Boucherville mercredi dernier afin de tâter le pouls des usagers dans le but de l’aider à la planification de son réseau de transport pour les années à venir. Environ une soixantaine de personnes se sont rassemblées au centre communautaire Saint-Louis où se tenait la réunion locale.

Les participants se sont installés par petits groupes pour exprimer leurs vues sur différents volets qui touchent le transport en commun. Quatre ateliers leur ont permis de s’exprimer entre autres sur la mobilité, la configuration du réseau idéal et les préoccupations des utilisateurs des services du RTL. Un sondage rapide a révélé que 64% des personnes présentes à cette soirée utilisent le transport collectif pour se rendre au travail.

Tout au long des ateliers sous la responsabilité d’un animateur par table, des rapporteurs notaient ce que les participants défendaient comme idées et points de vue. De plus, les gens se sont prononcés sur des questions précises dont les résultats étaient enregistrés à l’aide de télévoteurs, de petits appareils technologiques conçus pour récolter rapidement les réponses. La formule était très dynamique et efficace.

En faisant appel à l’opinion des usagers, le RTL indique qu’il cherche à améliorer ce qui fonctionne moins bien sur l’offre de service actuelle. Plusieurs changements récents ont été effectués à Boucherville, entre autres en ce qui concerne les stationnements incitatifs, afin d’aider les automobilistes à utiliser davantage les transports collectifs. À l’approche des importants travaux prévus au pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine, une modernisation du réseau s’impose pour aider à décongestionner les routes de la région.

Le public n’ayant pas participé à cette soirée de consultation peut répondre à un sondage en ligne du RTL d’ici le 13 novembre prochain.

Le Réseau de transport de Longueuil couvre un vaste territoire. Il dessert les cinq villes de l’agglomération. En fait, il compte 86 lignes d’autobus dont 14 sillonnent les rues de Boucherville en plus de mettre à la disposition des usagers quatre lignes de taxi collectif. De récents relevés statistiques mettent en perspective que les déplacements internes en autobus et vers les autres villes de l’agglomération sont en croissance.