32 clients toujours privés d’électricité à Boucherville

Trente-deux clients de Boucherville sont toujours privés d’électricité ce matin, et ce, depuis vendredi dernier. Selon Hydro-Québec, le courant devrait être rétabli d’ici à la fin de la journée ou demain matin.

En raison de l’ampleur de l’événement, la société d’État n’a pas comptabilisé le nombre de pannes par municipalité. En Montérégie, la région le plus touchée, on signale actuellemt 7 084 foyers sans électricité, dont 44 à Longueuil.