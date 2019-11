Alicia Pineault termine 11e aux Internationaux de Patinage Canada

Alicia Pineault a terminé au onzième rang, en patinage individuel, sur le circuit du Grand Prix de l’ISU aux Internationaux de Patinage Canada, le 26 octobre dernier, à Kelowna, en Colombie-Britannique.

La patineuse de Varennes s’est dite très satisfaite de sa performance. « Je pense que je me sentais bien sur la glace, et que j’ai été capable de démontrer mes capacités.»

Sur sa page Facebook, elle a également écrit que cette compétition représentait un pallier de franchi et qu’elle était déterminée à retourner à l’entraînement pour atteindre le prochain.»

L’athlète de 20 ans représente le Club de patinage artistique de Varennes et s’entraîne au Complexe sportif Duval automobile avec le Centre Élite de Boucherville.

Rappelons qu’elle a remporté le titre de vice-championne canadienne en 2015 dans la catégorie novice, ainsi qu’en 2016, dans la catégorie junior. Elle a fait son entrée en 2016 sur le circuit international. Au Junior Grand Prix ISU en République tchèque, elle s’est classée au 10e rang.

À la Classique d’automne de cette année-là, elle est arrivée deuxième, et sixième à celle de 2018. Au Grand prix sénior à la Place Bell à l’automne 2018, elle s’est hissée au 10e rang