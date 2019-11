Une opération contre les distractions au volant… principales causes d’accidents

Les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont mené auprès des automobilistes une opération de sensibilisation contre les distractions au volant qui représentent un problème de sécurité routière majeur.

Durant l’heure du diner, le 29 octobre dernier, six agents étaient postés aux quatre coins de l’intersection des boulevards De Montarville et de Mortagne pour remettre aux conducteurs des dépliants d’information.

« Cette zone scolaire où la limite de vitesse est fixée à 30 km/h est très achalandée par des conducteurs souvent distraits et qui ont le pied lourd », a mentionné un agent patrouilleur qui était sur place.

Le coup d’envoi de la campagne de sensibilisation avait été donné plus tôt en matinée, à Longueuil, près du métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke. Elle se poursuivra jusqu’en mars 2020 par la diffusion d’une série de messages.

Principale cause d’accidents

Sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, comme d’ailleurs partout au Québec, la distraction au volant est l’une des principales causes d’accidents avec blessés ou décès, soit près des deux tiers des accidents.

Bien que les problématiques du cellulaire au volant et les textos soient les principales distractions responsables d’un accident sur quatre, il y en a plusieurs autres qui ne sont pas répréhensibles, selon le Code de la sécurité routière.

« Les automobilistes sont pressés et chaque jour j’en vois qui, pour sauver du temps, posent des actions qui peuvent être dangereuses, comme se maquiller, se raser, boire, manger et même écrire», signale un agent patrouilleur.

Les autres distractions souvent mentionnées sont le fait de fumer, d’écouter de la musique, de manipuler sa radio, son GPS ou ses CD, de naviguer sur le Web et d’interagir avec les passagers.

Les policiers demandent aux conducteurs d’être attentifs à la route et de garder les deux mains sur le volant. Ils ajoutent que les piétons et les cyclistes ont également une responsabilité pour assurer leur propre sécurité. Ils ne devraient pas porter d’écouteurs pour mieux se concentrer sur les bruits environnants.

Quatre catégories de distractions

• Visuelle : les yeux sont ailleurs que sur la route.

• Manuelle : les mains sont ailleurs que sur le volant.

• Cognitive : l’esprit est ailleurs que sur la tâche.

• Auditive : l’ouïe est concentrée sur autre chose que les sons liés à la conduite et au réseau routier.

Quelques statistiques…

• Un conducteur sur dix est distrait de sa conduite lors d’un déplacement.

• Près de 26 % des accidents de voiture sont causés par l’utilisation du téléphone, y compris avec la fonction mains libres.

• Manipuler et regarder un cellulaire au volant augmente jusqu’à huit fois le risque de collision.

• Parler au téléphone, même en mains libres, augmente jusqu’à quatre fois le risque de collision.