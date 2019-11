Marjorie Lajoie termine sixième aux Internationaux de Patinage Canada

Les champions du monde juniors Marjorie Lajoie, de Boucherville, et Zachary Lagha, de l’arrondissement de Saint-Hubert, ont terminé au sixième rang sur le circuit du Grand Prix de l’ISU aux Internationaux de Patinage Canada, le 26 octobre dernier, à Kelowna, en Colombie-Britannique.

Classé septième la veille après la danse rythmique, le duo a conclu avec un cumulatif de 177,53 points. « Ça s’est plutôt bien passé, nous avons fait quelques petites erreurs, mais nous avons été en mesure de continuer notre routine. Je suis contente de notre performance », a mentionné Marjorie Lajoie à l’agence Sportcom.

Le duo, qui participait à son premier Grand Prix de niveau sénior, ne veut pas se mettre de pression en ce début de calendrier. Le but étant simplement de s’améliorer constamment pour un jour atteindre le sommet, comme ils l’ont fait par le passé. « Nous allons tout donner pour y arriver et si ça prend cinq ans, ce sera cinq ans. Si ça prend trois ans, ce sera trois. Ça n’a pas d’importance et nous voulons y aller un pas à la fois », a fait savoir Lagha.

Cette année, l’objectif premier sera de corriger certaines erreurs techniques qu’ils ont commises au programme court, vendredi. Pour ce qui est du programme libre, c’est plutôt leur cohésion et leur expression qu’ils comptent peaufiner afin d’aller chercher de meilleures notes.

Ils seront à Moscou pour leur deuxième Grand Prix, du 15 au 17 novembre.

Alicia Pineault

La Varennoise Alicia Pineault a pour sa part terminé au 11e rang à l’épreuve individuelle. La patineuse de 20 ans représente le Club de patinage artistique de Varennes et s’entraîne au Complexe sportif Duval automobile avec le Centre Élite de Boucherville.