Salle bondée pour la consultation publique sur la version bonifiée du projet immobilier District Sainte-Julie

La consultation publique entourant la deuxième version du projet immobilier de près de 175 millions de dollars, District Sainte-Julie, a suscité beaucoup d’intérêt de la part des citoyens, car plus de 150 personnes sont venues prendre connaissance des modifications apportées au projet et exprimer leurs commentaires à ce sujet, le 28 octobre dernier.

Rappelons dans ce dossier que le centre commercial Aux portes de la cité sera démoli au cours des prochains mois pour faire place à un complexe qui comprendra notamment un centre d’hébergement pour gens en perte d’autonomie (ressource intermédiaire), un édifice proposant des logements abordables (SCHL), deux bâtiments offrant des logements variés allant du loft au 4 ½, et finalement un édifice avec des logements tout inclus du même type que le Viva-Cité en construction en bas de la pente.

Le complexe de cinq bâtiments du promoteur, Habitations Trigone, sera construit au-dessus d’un stationnement souterrain de deux étages et l’on y retrouvera des logements, commerces et services de santé gouvernementaux de type ressource intermédiaire, autour d’une place publique où pourraient avoir lieu divers événements ouverts à toute la population.

Le projet résidentiel avait été présenté initialement le 10 juin dernier à la population par Habitations Trigone et la hauteur des bâtiments, jusqu’à 10 étages, avait notamment suscité un tollé de la part de certains citoyens, si bien que le conseil municipal de Sainte-Julie a rencontré par la suite le promoteur pour que le projet soit amélioré afin de tenir compte des commentaires reçus l’été dernier.

Moins haute, moins dense et plus verte

Le 28 octobre, la Ville tenait donc une consultation publique sur la nouvelle version de District Sainte-Julie, présentée par le directeur du Service de l’urbanisme, Pierre-Luc Blanchard, en compagnie d’Éric Léonard, directeur d’expertise-mobilité durable de la firme indépendante chargée de l’étude de circulation, WSP. Pierre Guillot-Hurtubise était l’animateur de la soirée, alors que des représentants du promoteur étaient sur place, mais ils n’intervenaient pas puisqu’il s’agissait d’une consultation de la Ville.

La nouvelle version est donc moins haute, moins dense, plus verte, mieux intégrée au milieu ambiant et doté d’une signature architecturale. Ainsi, la hauteur maximum passerait de 10 à 8 étages et les bâtiments A, B, D et E seraient construits avec un effet pyramidal qui ferait passer la hauteur de 4 étages à 6, puis à 8 étages. Le nombre de logements diminuerait de 790 à 730, soit 60 unités de moins.

L’ensemble du projet comprendrait 3 394 arbres, arbustes, vivaces et graminées. Sur les bâtiments A, B, D et E, on implanterait des murs et des balcons végétalisés. La place publique bénéficierait d’un aménagement paysager et serait encore plus verte. Il y aurait des toits-terrasses aménagés sur les bâtiments B, C et D, alors que l’édicule serait doté d’un toit vert.

Ajustements à la circulation

L’étude de circulation de la firme WSP a effectué des simulations des heures de pointe en tenant compte de tous les développements actuels et futurs dans le secteur et les responsables concluent que le réseau routier local est apte à recevoir ces débits, mais des ajustements doivent être apportés pour assurer la fluidité.

Parmi ces ajustements, on compte la révision des assignations des mouvements sur certaines voies ainsi que la programmation des feux de circulation du secteur à l’étude. On suggère également l’ajout d’aménagements favorisant l’accès à pied ou à vélo comme le prolongement du trottoir du côté ouest de la rue de Murano jusqu’au carrefour giratoire; l’implantation d’une traverse piétonne en saillie et surélevée sur la rue de Murano, entre le Maxi et la résidence de personnes âgées; ainsi que la construction d’une piste multifonctionnelle au nord du boulevard Armand-Frappier.

La phase 1 du projet, qui prévoit la construction du stationnement souterrain et du bâtiment accueillant le centre d’hébergement pour gens en perte d’autonomie, devrait débuter d’ici quelques mois et durer un peu plus d’un an. Par la suite, les plans initiaux prévoyaient que les deux autres phases seraient réalisées entre 2020 et 2022.

Étant donné que ce projet nécessite des amendements aux règlementations relatives à l’urbanisme, le conseil municipal devra adopter un deuxième projet de règlement lors de l’assemblée publique du 12 novembre prochain.

Présentation de la nouvelle version

• Un centre d’hébergement pour gens en perte d’autonomie (ressource intermédiaire)

• Deux édifices offrant des logements variés

• Un bâtiment proposant des logements abordables (SCHL)

• Un édifice avec des logements tout inclus du même type que le Viva-Cité en construction

Améliorations apportées

• Présence de 3 394 arbres, arbustes, vivaces et graminées

• Diminution de 10 étages à 8 (incluant un effet pyramidal – bâtiment A-B-D-E)

• Toits-terrasses aménagés – bâtiments B-C-D

• Murs végétalisés – bâtiments A-B-D-E

• Balcons végétalisés

• Maintien de la mixité d’usages et accès à de nouveaux services de proximité

• Place publique aménagée et encore plus verte

• Édicule avec toit vert

• Sentier piétonnier aménagé à même le talus

• Présence d’immeubles écoénergétiques

Rappel des fondements du projet

• Manque de vitalité économique

• Volonté de redynamiser le secteur

• Importants besoins locatifs (résidentiel)

• Volonté d’éliminer un îlot de chaleur

• Secteur identifié comme étant un TOD (Transit oriented development). Objectif de la CMM: encourager les municipalités à orienter 40 % de la croissance des ménages aux points d’accès du réseau de transport en commun métropolitain structurant.