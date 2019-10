L’Explo-carrières de la Commission scolaire des Patriotes de retour le 26 novembre

Après avoir connu un succès répété ces dernières années, l’Explo-carrières de la Commission scolaire des Patriotes présentera sa 6e édition le mardi 26 novembre, de 18 h à 21 h, à l’école secondaire De Mortagne, à Boucherville. Cette activité à laquelle sont conviés les parents et élèves de l’ensemble du territoire de la CSP vise à attirer principalement les élèves de 3e à 5e secondaire. Elle a pour principal objectif de faire découvrir aux jeunes différents établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires.

L’Explo-carrières fournit l’occasion pour les visiteurs de rencontrer les représentants des divers établissements, de recueillir de l’information et d’explorer les différents choix de carrière qui s’offrent à eux. Une équipe de conseillères d’orientation de la CSP a organisé cette soirée. Sur place, les élèves auront le loisir de visiter de nombreux kiosques et d’obtenir des réponses à leurs questions.

Parmi les exposants se retrouveront une vingtaine d’établissements spécialisés en formation professionnelle, une quarantaine de maisons d’enseignement de niveau collégial de même que des institutions universitaires et des organismes de différents milieux professionnels.