Le conseil municipal de Sainte-Julie remet 43 700 $ aux organismes de Sainte-Julie

Le conseil municipal de Sainte-Julie a remis récemment les profits du tournoi de golf de la mairesse de Sainte-Julie et de Jog ma ville. Ces événements, qui se sont tenus respectivement le 20 mai 2019 et le 21 octobre 2018, ont permis d’amasser 43 700 $ qui ont été remis à 41 organismes julievillois.

« Les gens d’affaires, les acteurs de notre milieu et les citoyens participent avec enthousiasme au tournoi de golf et à Jog ma ville, des événements caritatifs au profit des organismes qui oeuvrent à Sainte-Julie et offrent des activités et services variés à la population. Je profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui contribuent à faire de Sainte-Julie un milieu de vie dynamique. », a précisé la mairesse, Mme Suzanne Roy.

Elle a de plus souligné la participation des golfeurs, des gens d’affaires et des nombreux commanditaires qui rendent possible la tenue du tournoi de golf. Rappelons que le tournoi de golf qui se tient au prestigieux Club de golf de la Vallée du Richelieu en était à sa 38e édition. Finalement, elle a tenu à remercier les centaines de marcheurs et coureurs qui ont participé à Jog ma ville. Une partie des profits de cet événement profite également à la Fondation MIRA.

Ces deux événements-bénéfice seront de retour en 2020.

Liste des organismes qui ont reçu un soutien financier

57e Groupe Scout de Sainte-Julie

Alliance Taekwondo Rive-Sud

Association de ringuette de Ste-Julie inc.

Association du baseball amateur de Sainte-Julie inc.

Association du hockey mineur de Ste-Julie inc.

Carrefour familial Sainte-Julie

Centre de femmes Entre Ailes Ste-Julie

Cercle de fermières

Chevaliers de Colomb

Club de natation Samak

Club de patinage artistique de Ste-Julie inc.

Club de pétanque de Sainte-Julie

Club de ski de fond Montéréski

Association de soccer Montis (anciennement Club de soccer de Sainte-Julie)

Club Endurance Rive Sud

Club FADOQ Sainte-Julie

Club Lions de Ste-Julie de Verchères inc.

Club Optimiste Sainte-Julie

Comité d’allaitement CALM

Corps de cadets 3014 régional Marguerite-d’Youville

CrossFit M Ste-Julie

Défilé de Noël Ste-Julie

École de karaté Sankudo Sainte-Julie

École Les Dynamix

Fondation MIRA

Fondation Participe Don

Jardin communautaire Vincent-Provencher

Je bouge avec mon doc

Journée de la famille Sainte-Julie inc.

La Clé des champs Sainte-Julie inc.

La Maison de l’entraide de Ste-Julie inc.

L’Envolée, centre d’action bénévole

Les Ambassadeurs de la Montérégie

Les Fines Lames de Ste-Julie inc.

Maison des jeunes de Sainte-Julie

Ordre des Filles d’Isabelle Cercle Marie-Julie #1342

Parents-Secours

Partajoie Sainte-Julie

Phobies-Zéro

Société de généalogie de La Jemmerais

Symposium Art et Passion Sainte-Julie

Théâtre du Grand Monde