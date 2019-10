L’étudiante du Cégep Sorel-Tracy Molly Tremblay-Lavallée est choisie par OXFAM-Québec

Présidente actuelle du Magasin du Monde, Molly Tremblay-Lavallée est une étudiante impliquée qui désire sincèrement changer le monde un geste à la fois. Croyant activement à la mission du Magasin, soit le commerce équitable, elle désire en faire plus et ainsi bonifier son impact sur la société. À la suite de démarches auprès d’OXFAM-Québec et de Québec sans frontières elle découvre la possibilité d’effectuer un stage humanitaire d’une durée de deux mois et demi en Afrique ou au Pérou.

Elle débute donc immédiatement le processus de sélection en complétant son dossier de candidature. Rapidement, elle est contactée par les responsables afin de participer à une entrevue de groupe. Son effet fut tel que seulement 2 jours plus tard, elle reçoit un appel lui annonçant que son dossier a été retenu pour cette admirable aventure. Au total, seulement 8 québécois auront l’opportunité de participer à cette expédition, ce qui renforce son caractère exceptionnel!

Ayant pour destination Cotonou en Afrique, ce périple permettra aux participants de côtoyer des adolescents décrocheurs et d’effectuer avec eux des ateliers portant sur diverses thématiques telles que la place des femmes, l’environnement et les inégalités sociales. Organisées en partenariat avec une entreprise locale, les rencontres auront lieu dans des salles communautaires se trouvant dans les marchés publics de la ville. Selon Jacques Gauthier, conseiller à la vie étudiante « Molly est une leader positive, critique et sage, qui fait preuve d’ouverture et d’humanisme. Son regard est éclairé et mature. ».

Évidemment, un tel voyage implique des coûts et pour aider son financement, Molly désire effectuer une activité de financement ayant pour objectif un montant de 1 700 $. Elle fera, entre autres, la vente de produits OYÄ, une entreprise québécoise qui fabrique des sacs de collation faits en fibres recyclées. Si vous désirez l’encourager, vous pouvez la contacter directement ou encore la rencontrer à la Grange à Houblon ce samedi le 19 octobre de 12 h à 17 h.

Le Cégep souligne donc l’exceptionnel engagement de Molly Tremblay-Lavallée et lui souhaite une expérience à la hauteur de ses attentes!