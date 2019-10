La soirée Portes ouvertes au cégep Édouard-Montpetit le mercredi 6 novembre, un incontournable pour les futurs cégépiens !

Le cégep Édouard-Montpetit invite les futurs étudiants, jeunes et adultes, à ses portes ouvertes le mercredi 6 novembre de 18 h 30 à 21 h. Ainsi, un parcours de 14 stations permettra aux visiteurs de prendre connaissance des 21 programmes préuniversitaires et techniques du Cégep, de valider des choix de programmes d’études, de voir les installations mises à la disposition des étudiants et de découvrir des lieux tels que le plus grand Centre sportif du réseau collégial, les nombreux laboratoires de sciences, le café étudiant, la bibliothèque moderne et spacieuse, le studio de télé ou même l’Espace Moebius, un lieu d’innovations pédagogiques où se côtoient notamment imprimantes 3D et réalité virtuelle.

La soirée Portes ouvertes ce sera aussi l’occasion de rencontrer des étudiants et des professeurs, des conseillers d’orientation, des aides pédagogiques individuelles, des conseillers à la vie étudiante et différentes personnes-ressources du Cégep. Les gens qui se déplaceront obtiendront des réponses à leurs questions sur les nombreux services offerts aux étudiants, les services adaptés, la vie étudiante ainsi que les activités sportives et socioculturelles.

Des conférences sur le passage du secondaire au cégep

Pendant la soirée, des étudiants d’Édouard-Montpetit donneront des conférences afin d’outiller les futurs cégépiens pour leur entrée au cégep. Présentées à 18 h 45, à 19 h 30 (en direct en simultané sur la page Facebook du Cégep) et à 20 h 15, ces conférences ont pour objectif d’informer les élèves du secondaire ainsi que leurs parents des différences entre le secondaire et le cégep.

Des formations qualifiantes pour les adultes

En plus de ses programmes techniques et préuniversitaires, le cégep Édouard-Montpetit propose une quinzaine d’attestations d’études collégiales (AEC) dans divers domaines, tels que la santé, les technologies et l’aéronautique. Celles-ci s’adressent aux adultes qui sont en réorientation de carrière ou qui désirent se perfectionner dans leur domaine. Des représentants de la formation continue seront présents afin de répondre aux questions des visiteurs intéressés. Infos : cegepmonpetit.ca/aec

Intéressé par l’électronique ou l’informatique ?

Deux camps auront lieu pendant la soirée pour les futurs étudiants intéressés par le programme de Technologie de l’électronique (cegepmontpetit.ca/campelectro) et par celui de Techniques de l’informatique (cegepmontpetit.ca/campinfo). Les personnes désirant participer à l’un ou l’autre de ces camps doivent s’inscrire en remplissant un formulaire en ligne.

Des emplois stimulants de qualité

Saviez-vous qu’en plus des enseignants, le cégep Édouard-Montpetit compte sur des centaines d’employés qualifiés qui sont indispensables à son bon fonctionnement ? L’équipe des ressources humaines sera sur place afin de présenter les nombreuses possibilités d’emploi au Cégep : analystes en informatique, électriciens, agents de soutien administratif, enseignants ; les possibilités sont variées ! Infos : emploi.cegepmontpetit.ca

D’autres occasions de visiter le cégep

Pour ceux qui ne peuvent pas se présenter aux Portes ouvertes, l’activité Étudiant d’un jour, qui permet de vivre sur place la journée type d’un étudiant dans le programme de son choix, est en cours jusqu’au vendredi 22 novembre. Pour vivre l’expérience, consultez le cegepmontpetit.ca/etudiantdunjour.

Portes ouvertes à l’ÉNA : une incursion dans le domaine de l’aéronautique

Les passionnés d’aviation sont invités à participer aux Portes ouvertes de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), école affiliée au Cégep située au 5555, rue de l’ÉNA, le dimanche 17 novembre 2019, de 10 h à 15 h.