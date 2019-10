La Galerie Lez’arts présente l’exposition Tisser des liens réalisée par des élèves des écoles Paul-VI et Antoine-Girouard

Du 4 novembre au 8 décembre, la Galerie Lez’arts accueille l’exposition Tisser des liens réalisée par des groupes d’élèves des écoles Paul-VI et Antoine-Girouard.

Afin de contribuer à l’éveil des jeunes aux arts, la Galerie Lez’arts offre la chance aux enfants des écoles primaires de Boucherville de créer en compagnie d’artistes professionnels en exposition à la Galerie Jean-Letarte du Café centre d’art.

L’exposition

Dans le cadre de l’exposition Liaison présentée à la Galerie Jean-Letarte, les artistes Marie-José Gustave et Gérald Parent ont offert aux élèves deux ateliers de création. À travers ceux-ci, les élèves ont pu explorer les matières, soit le carton, la corde et le fil de papier ainsi que les techniques artisanales et universelles de nouage, de tressage et de tricot.

Les jeunes se sont inspirés de l’influence que peuvent avoir des individus de cultures différentes les uns sur les autres pour créer leurs œuvres. Les cordes de papier nouées et le fil de papier tricoté évoquent les liens que nous créons avec d’autres cultures ainsi que les contraintes auxquelles nous devons nous adapter pour construire notre identité.

Les œuvres de ces étudiants sauront assurément captiver votre attention!

Les artistes

Originaire de la Guadeloupe, Marie-José Gustave est titulaire d’une maîtrise en production de l’habillement de l’École Supérieure des Industries du Vêtement de Paris. Vivant au Québec depuis plus de vingt ans, cette artiste cumule les expositions, les prix et les bourses. Elle a à son actif de nombreuses expositions en solo et plus d’une quarantaine en collectif. Fascinée par la fibre et le papier, elle crée depuis plus de dix ans, des œuvres d’art en carton et fil de papier.

Originaire du Québec, Gérald Parent est un architecte professionnel et un artiste sculpteur qui se passionne pour le bois et la corde de papier. Au cœur de sa démarche artistique, il y a le désir de rendre hommage à la nature. Inspiré par sa formation en architecture et par des principes et des techniques traditionnelles en construction, cet artiste crée des œuvres habitant l’espace.

Galerie Lez’arts

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – Secteur jeunesse 501, chemin du Lac Heures d’ouverture : selon l’horaire de la bibliothèque

Renseignements

Service des arts et de la culture 450 449-8651 culture-patrimoine@boucherville.ca