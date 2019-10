La ferme Brown Heaven de Verchères parmi les plus performantes du Québec

La ferme Brown-Heaven de Verchères, membre de La Coop Comax, et ses propriétaires Josée Charron et Dave Rousseau, se sont distingués lors du dernier gala Synchro Supérieur organisé par Sollio Agriculture. Cette reconnaissance permet de récompenser les fermes laitières les plus performantes du Québec et de l’est de l’Ontario. Parmi tous les producteurs laitiers clients de Sollio Agriculture, seulement 16 ont accédé au Club des 300. Le prestigieux gala s’est tenu le 19 octobre dernier au Centre Sheraton Hôtel Montréal et a rassemblé quelque 300 personnes.

« Les efforts, la rigueur et l’énergie que les producteurs consacrent chaque jour pour moderniser les installations, améliorer les pratiques d’élevage et augmenter la productivité des troupeaux contribuent à notre sécurité alimentaire et à la vitalité de nos régions, a déclaré Sébastien Léveillé, chef de la direction de Sollio Agriculture. Nous sommes fiers d’appuyer une industrie laitière locale afin qu’elle performe et continue à produire du lait consommé ici. »

Dans son évaluation, Sollio Agriculture prend en compte les kilogrammes de lait, de protéines et de gras produits en moyenne par troupeau. Par l’entremise de son gala de la performance laitière, Sollio Agriculture souligne chaque année depuis huit ans les efforts des producteurs laitiers et de leurs équipes, car ce sont eux qui permettent aux Canadiens de savourer les produits laitiers d’ici au quotidien.

À propos de Sollio Agriculture

Sollio Agriculture, le nouveau nom de la division agricole de La Coop fédérée, est un chef de file canadien dans le secteur de l’agriculture. Elle se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles et les services agronomiques à valeur ajoutée. Elle bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les productions animales, les productions végétales et la commercialisation des grains. Présente dans presque tout le Canada, elle compte près de 1 100 employés et a réalisé des ventes de 2,125 milliards de dollars en 2018 tant au Canada qu’à l’international. Pour plus d’information sur Sollio Agriculture, visitez sollio.ag.