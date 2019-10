Halloween est reportée au vendredi 1er novembre à Sainte-Julie, Varennes et Saint-Amable

La Ville de Sainte-Julie demande aux citoyens de reporter les festivités d’Halloween au vendredi 1er novembre dû à la pluie abondante annoncée lors de la soirée du 31 octobre prochain.

En effet, plus de 40 mm de pluie sont attendus jeudi ainsi que de forts vents. « En considérant la sécurité et le confort des enfants et adolescents qui souhaitent parcourir les rues pour amasser des bonbons, nous avons décidé de reporter de façon exceptionnelle l’événement à vendredi. En temps normal, la pluie ne nous aurait pas fait changer la date de l’événement ; il s’agit vraiment du caractère exceptionnel des précipitations qui nous pousse à le faire », a précisé la mairesse Suzanne Roy.

Les différents moyens de communication de la Ville seront utilisés pour informer les citoyens : site Web, médias sociaux, panneaux électroniques, mon Sainte-Julie et système d’appel automatisé. Le Club Optimiste et la Régie de police ont également été informés pour assurer la sécurité des jeunes lors de la soirée du 1er novembre.

Pour sa part, la Municipalité de Saint-Amable a aussi décidé de reporter la fête au vendredi.

Finalement, également en raison des prévisions météo émises par Environnement Canada pour la journée du 31 octobre, la Ville de Varennes demande aux citoyens de reporter les activités de l’Halloween au vendredi 1er novembre.

Un bulletin météorologique spécial annonce qu’une importante dépression accompagnée de pluie abondante et de vents forts affectera la région en après-midi et en soirée demain.

« À la suite de nombreuses demandes, nous avons constaté que plusieurs citoyens souhaitaient célébrer l’halloween le lendemain vendredi, ce sera beaucoup plus agréable pour les enfants et familles », affirme le maire Martin Damphousse.

Bourrasque et les pompiers de Varennes participeront à la fête ce vendredi en circulant avec leurs véhicules tout en distribuant bonbons aux enfants.