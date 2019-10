Soirée de l’entrepreneuriat de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit : une quatrième édition couronnée de succès!

Plus de 217 300 $ ont été amassés pour soutenir la relève entrepreneuriale étudiante à l’occasion de la quatrième édition de la Soirée de l’entrepreneuriat de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit, tenue le mardi 22 octobre dernier.

Un parcours exceptionnel

Cette soirée inspirante, ayant rassemblé près de 600 personnes de la communauté d’affaires, d’étudiants, d’entrepreneurs de la relève et de gens du public, présentait une entrevue inédite où Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil de CGI, et sa fille, Julie Godin, vice-présidente du conseil et vice-présidente exécutive, Administration et planification globale, ont partagé leur vision du leadership et de l’entrepreneuriat.

Animée par Jean-Paul Gagné, président du conseil d’administration du Cégep et éditeur émérite du journal Les Affaires, cette entrevue s’est avérée aussi exceptionnelle que le parcours professionnel des invités. M. Godin, qui a fondé son entreprise en 1976 à l’âge de 26 ans, a témoigné de son parcours et des étapes qui lui ont permis de bâtir l’une des plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l’information et en management au monde. CGI compte aujourd’hui près de 80 000 professionnels dans 40 pays.

Julie Godin a, pour sa part, témoigné avec finesse des valeurs et des facteurs de réussite de CGI, ainsi que du modèle d’affaires unique de la multinationale. Celle qui, avant de se joindre à CGI, a fondé, il y a quelques années, son entreprise de santé et bien-être en milieu de travail a également partagé sa vision de l’entrepreneuriat et du leadership.

Inspirer la relève

Robert Tessier, président du conseil d’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, présidait cette quatrième édition. « Les entrepreneurs constituent un monde à part. Ils doivent avoir de la vision, du courage, de la persévérance et une énergie hors du commun. Mais, surtout, un entrepreneur doit être passionné par son projet. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi passionné que Serge Godin pour son entreprise CGI. Et la relève est solide avec Julie Godin, qui saura poursuivre la croissance de cette grande entreprise, un joyau du Québec entrepreneurial dans le monde », a souligné M. Tessier.

Pour les étudiants du Cégep qui y ont participé, cette soirée a été significative. « Elle leur a permis de côtoyer des gens du milieu des affaires, de bénéficier de leurs connaissances et de développer des possibilités de mentorat, mais surtout, de croire en leurs rêves », a souligné Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit.

Par ailleurs, pour inspirer la relève à développer sa facette entrepreneuriale, une partie des sommes amassées lors de la Soirée de l’entrepreneuriat sera remise à des étudiants du Cégep, par l’entremise d’un concours, a-t-il été annoncé au cours de l’événement. Le Cégep peut compter sur le soutien de la Fondation du Cégep et du Club entrepreneur, formé d’étudiants passionnés, pour promouvoir ce concours auprès des autres étudiants et de faire vibrer leur désir d’entreprendre.