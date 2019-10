Quatre nouveaux Grands Julievillois honorés pour leur contribution à la communauté

La Ville de Sainte-Julie a honoré quatre citoyens d’exception jeudi soir en leur décernant le Prix des Grands Julievillois, la plus haute distinction honorifique municipale, lors d’une cérémonie tenue au pavillon Thérèse-Savard-Côté dans le cadre de la troisième édition de cet événement.

Les Prix des Grands Julievillois 2019 ont été remis aux personnes suivantes :

Samuel Sirois – Catégorie Inspiration

Gagnant de la sélection canadienne du Bocuse d’Or 2019, Samuel Sirois représentera le Canada à la finale des Amériques au printemps 2020. Diplômé de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et oeuvrant dans le milieu de la restauration depuis de nombreuses années, ce chef passionné transmet sa passion en enseignant la cuisine et la cuisine supérieure à l’ITHQ depuis septembre 2016. Il est une inspiration pour ses jeunes étudiants et leur démontre que tout est possible, qu’avec du travail et de la persévérance, un rêve peut devenir réalité.

Marie-Josée Smith – Catégorie Développement

Copropriétaire de la firme HigginsSmith Tl, Marie-Josée Smith est une femme engagée dans son entreprise, sa vie personnelle et dans sa communauté notamment auprès de la maison de soins palliatifs la Source bleue. Son entreprise connaît une croissance exceptionnelle depuis sa fondation en 2017 et a été sélectionnée dans le cadre de nombreux prix. Active au sein du conseil d’administration de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno, sa candidature a récemment été retenue pour faire partie de la cohorte 2019 du « Leadership au féminin » de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud. Accordant beaucoup d’importance à la qualité du français, elle a également mis sur pied un projet de bourse en informatique au Cégep Édouard-Montpetit et au Cégep de Sherbrooke.

Julie Aubé et Geneviève Landry – Catégorie Découverte

Ces deux enseignantes en première année de l’école Arc-en-Ciel ont décidé de joindre leurs passions pour l’éducation et la nature pour faire vivre à leurs élèves un projet novateur de classe à l’extérieur une demi-journée par semaine beau temps, mauvais temps. Les bienfaits ont été nombreux, les apprentissages bien présents et la motivation a été au rendez-vous pour leurs jeunes élèves. En plus de travailler à l’élaboration du projet et à la planification des cours, les professeurs ont dû trouver du financement afin que le projet n’engendre aucun coût supplémentaire pour les parents.

« Nous avons créé les Prix des Grands Julievillois en 2015, car nous tenions à reconnaître l’extraordinaire contribution de ces citoyens d’exception à la vitalité de notre communauté. Il s’agit d’un honneur aussi rare que prestigieux qui est décerné à vie. Ces prix représentent plus qu’un trophée : c’est le témoignage de reconnaissance de toute la communauté », explique la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Les récipiendaires ont été sélectionnés par les citoyens membres du Comité du Prix des Grands Julievillois : Mme Hélène Alexander, Mme Véronique Fontaine, M. Louis-René Champoux et M. Denis Gélinas. Les conseillers municipaux M. Claude Dalpé et M. André Lemay participent également au comité.

La remise des Prix des Grands Julievillois 2019 s’est déroulée en présence des citoyens qui ont reçu cet honneur en 2015 et 2017. Il s’agit de M. Réjean Plamondon, M. Gabriel Lussier, M. Léon Thériault, M. Alain Bourdages, M. André Desjardins, M. Denis Poulin et Mme Geneviève Carle.