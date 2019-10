Exposition de l’artiste-peintre Louise Godin à la Maison Lenoblet-du-Plessis de Contrecoeur

L’artiste-peintre Louise Godin exposera ses oeuvres à la Maison Lenoblet-du-Plessis de Contrecoeur du 3 au 27 novembre prochain.

« Regard sur nos horizons »

Des œuvres évocatrices qui invitent le visiteur à explorer son propre univers à travers l’exercice d’observation qui lui est proposé. S’élever au-delà de l’image pour décoder un message et y créer sa propre histoire! Une exposition avec des « Espaces Grandeur Nature » qui propose des paysages contemporains qui nous habitent, mais que dans l’empressement de notre quotidien nous ne prenons pas le temps d’estimer à leur juste valeur! Donc, prendre le temps de regarder, de contempler, nos propres horizons! …le temps d’une visite à la Maison Le Noblet-du-Plessis, tout près des rives du Fleuve! Convier toutes les générations à s’y rejoindre, à venir partager leur histoire à travers leur parcours de l’exposition! Les visiteurs seront invités à y laisser leur trace d’horizon.

Vernissage dimanche le 3 novembre 2019 de 14h à 16h. Vin et goûter léger! Venez faire un tour avec les enfants, ils pourront dessiner leur horizon et jouer au parc adjacent ! Bienvenue à tous! Nouveautés, produits dérivés, et tirages la journée du vernissage!



Culture C

www.culturec.net / info@culturec.net

(450) 587-5750

Maison Lenoblet-du-Plessis et boutique L’Écu d’Étoffe

4752, route Marie-Victorin, Contrecoeur