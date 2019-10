Un investissement de 400 000 $ pour bonifier les installations du parc Maurice-Duplessis à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie a inauguré mardi le 22 octobre dernier les nouvelles installations du parc Maurice-Duplessis, situé au 1964, rue Maurice-Duplessis. L’ensemble des améliorations ont nécessité un investissement total de 400 000 $.

Les enfants julievillois pourront y découvrir des jeux pour les 18 mois à 5 ans ainsi que pour les 5 à 12 ans. Une balançoire adaptée et une autre parent-enfant ont été ajoutées tout comme une table de ping-pong permanente. De la fibre de bois de cèdre a été mise sous les modules et un carré de sable a été aménagé. Par ailleurs, le réaménagement du parc inclut également du nouveau mobilier urbain comme des bancs berçants et des tables à pique-nique, un support à vélo, une fontaine à eau à trois niveaux et la réfection des sentiers. Une butte gazonnée qui pourra servir pour la glissade en hiver a également été aménagée et des luminaires au DEL écoénergétiques ont remplacé l’ancien éclairage.

« Chaque année, des parcs sont améliorés, conformément aux engagements pris dans le Plan d’action pour la politique familiale deuxième génération et dans la planification stratégique. La Ville de Sainte-Julie est fière d’offrir à ses citoyens des installations de qualité comme celles inaugurées aujourd’hui au parc Maurice-Duplessis, situé dans un milieu près d’une école primaire et dans un secteur résidentiel très familial. Je remercie d’ailleurs les jeunes de l’école Le Rucher, dont quelques-uns sont présents aujourd’hui, d’avoir donné leur opinion sur les aménagements du parc lors de la conception des plans. Investir dans nos parcs et espaces verts, c’est aussi investir dans les saines habitudes de vie », a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, devant de nombreux enfants présents.