Patinage de vitesse: Alexandre Migner revient d’Italie avec une médaille d’or

Jeune espoir en patinage de vitesse, le Julievillois Alexandre Migner a vécu des compétitions de rêve à Bormio, en Italie, alors qu’il participait à la 28e édition de l’Alta Valtellina Trophy. Il a signé 17 victoires et décroché une médaille d’or au classement cumulatif, dans la catégorie junior-B.

L’athlète de 17 ans a ainsi fait une belle entrée sur la scène internationale. Dans le groupe 15-17 ans, Alexandre a remporté toutes les qualifications et les finales aux 500 mètres, 1 000 mètres, 1 500 mètres, en plus de réussir la super finale du 1 500 mètres où s’affrontaient les cinq meilleurs patineurs au cumulatif de la fin de semaine. Il a gagné 17 courses.

L’équipe du Canada pour sa part a raflé la médaille d’argent au relais 3000 mètres, tout juste derrière la Russie. Elle a battu un record canadien junior.

Un espoir

Le patineur de vitesse est identifié athlète de la « Relève » pour la saison 2019-2020 ce qui lui a permis de joindre l’Équipe du Québec. Il fait également partie du programme NextGen qui regroupe de jeunes patineurs canadiens ayant le potentiel de participer à des compétitions internationales. Il s’entraîne chaque jour sous la gouverne de Marc Gagnon, quintuple champion olympique, au Centre régional canadien d’entrainement (CRCE) de Montréal, et s’aligne donc avec les meilleurs patineurs au pays.

Tout juste avant son départ pour les Pays-Bas et l’Italie, au début d’octobre, Alexandre avait expliqué au journal lors d’une entrevue téléphonique que ces compétitions étaient très importantes pour lui car elles allaient lui permettre de faire une bonne provision d’expériences. « Je vais revenir plus fort pour les prochaines compétitions internationales, surtout que le calibre des compétiteurs européens est très élevé », avait-il déclaré.

Alexandre qui est étudiant au cégep Édouard-Montpetit dans un programme Alliance sport-études souhaite se qualifier pour les Championnats du monde juniors de 2020. La sélection aura lieu à la fin de novembre lors des Championnats canadiens juniors à Calgary. À plus long terme, soit d’ici à deux ans, il a pour objectif de faire l’équipe nationale et de participer aux Coupes du monde.

Un athlète

Alexandre s’est initié au patinage de vitesse à l’âge de 10 ans après avoir été inspiré par ce sport en regardant les Jeux olympiques de Vancouver. En première secondaire, il a troqué ses patins pour le vélo. Il est revenu à ses premiers amours il y a trois ans.

En 2018, dans sa catégorie, il a été désigné champion aux Championnats canadiens de l’Est, et toujours cette année-là, il a été sacré champion canadien au 400 mètres et au relais 3000 mètres.