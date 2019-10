Longueuil va de l’avant avec trois initiatives en matière d’environnement

Les membres du conseil de la Ville de Longueuil ont adopté, lors de la séance du 22 octobre dernier, trois initiatives dont les citoyens pourront bénéficier prochainement. Les élus ont en effet donné leur aval pour l’acquisition de 82 000 bacs en vue de la poursuite du déploiement du service de collecte des matières organiques, l’adhésion au programme Communautés bleues afin de reconnaître l’accès à l’eau potable comme un droit fondamental de la personne ainsi que l’élaboration d’une règlementation permettant les poules en milieu urbain.

« Les trois initiatives adoptées hier s’ajoutent à celles déjà bien implantées à Longueuil, favorisant ainsi le développement durable avec des retombées positives pour l’environnement. Certaines de ces initiatives découlent de démarches citoyennes et d’élus. Je souligne d’ailleurs particulièrement le travail du conseiller Jean-François Boivin qui a été le premier à soulever l’importance d’adhérer au programme Communautés bleues. Par ces projets, Longueuil continue la mise en place d’actions concrètes pour notre planète et pour le bien-être collectif », a mentionné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Poursuite de l’implantation de la collecte des matières organiques

L’acquisition de 82 000 bacs roulants de 45 litres avec puce intégrée s’inscrit dans la foulée du déploiement du service de collecte des matières organiques déjà amorcé. La Ville de Longueuil a réalisé les deux premières phases du projet auprès de 13 000 foyers dans les immeubles de 8 logements et moins. Elle poursuivra son implantation en 2020 et 2021. À ces bacs s’ajoute également l’acquisition d’un logiciel de gestion d’inventaire et d’un lecteur de puces pour les camions.

Longueuil, communauté bleue

La Ville de Longueuil adhérera au programme Communautés bleues, un programme visant à reconnaître l’eau comme un bien commun en favorisant son accès public pour les générations d’aujourd’hui et de demain. Ce programme est une initiative conjointe du projet Planète bleue, du Syndicat canadien de la fonction publique et du Conseil des Canadiens, appuyée par l’organisme Eau Secours.

Règlementation permettant les poules pondeuses en milieu urbain

L’élaboration d’une règlementation permettant les poules pondeuses en milieu urbain a pour objectif de doter Longueuil d’un cadre règlementaire simple, facilement applicable, tout en assurant la sécurité des poules et la qualité de vie des citoyens. Elle permettra également d’assurer un suivi dans la gestion des poulaillers urbains.