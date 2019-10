Poésie et musique font bon ménage au concert du compositeur Denis Alain Dion

Le compositeur Denis Alain Dion, titulaire des orgues de l’église Sainte-Famille, a développé un vif intérêt pour l’art lyrique et a un faible pour la poésie. Pour son récent concert présenté le 20 octobre à l’église où il occupe ses fonctions de musicien, il a présenté ses récentes compositions qui mêlent airs romantiques et poèmes. Au menu, des poèmes de Nelligan Victor Hugo, Anne Hébert et quelques autres qu’il a mis en musique avec un style approprié.

Installé au piano, M. Dion a accompagné quelques artistes invités pour ce concert : la jeune flûtiste Andréanne Théoret, la violoniste Julie Lapierre, les chanteuses Kripa Nageshwar et Chantal Lavigne de même que le Choeur Ad Ad Hoc, accompagné du pianiste Joey Désaulniers. Ceux-ci ont tous rendu justice aux musiques du compositeur en interprétant comme il se doit les airs au programme.

Au fil des ans, Denis Alain Dion a écrit plusieurs oeuvres chorales dont une vingtaine de messe, des motets sacrés et profanes, des cantates, des pièces pour orgue, d’autres pour piano. Il a d’ailleurs enregistré plusieurs de ces oeuvres sur disque au cours des dernières années.