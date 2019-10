Cérémonie d’assermentation et remise de Médailles pour services distingués à des pompiers de Varennes

C’est en compagnie de leur famille et amis que neuf pompiers varennois ont prêté serment lors d’une cérémonie qui se déroulait le 18 octobre dernier à la Maison des aînés de Varennes.

« Le conseil municipal vous témoigne sa haute considération à l’égard du travail que vous accomplissez pour les citoyens ainsi que pour votre bravoure », a déclaré le maire suppléant Denis Le Blanc, au nom du maire Martin Damphousse.

Cette cérémonie fut également l’occasion pour le directeur du Service de sécurité incendie, Alain Pharand, de remettre, au nom de la gouverneure général du Canada, sept « médailles pour services distingués » ainsi que des médailles de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour reconnaître les années de service et pour souligner la conduite exemplaire des pompiers. Des barrettes ont également été décernées pour souligner les trente années de loyaux services de quatre pompiers varennois.

De plus, chaque pompier s’est vu remettre un médaillon du Service de sécurité incendie de Varennes. Honorant la mémoire du pompier Mathieu Émond, mort en service en 2008, le médaillon est gravé de la citation « Jamais oublié », du logo de la caserne 29 ainsi que des valeurs auxquelles adhèrent les pompiers varennois, soit l’engagement, l’intégrité, le courage et la résilience.

« Je suis fier de diriger des équipes de pompiers dévoués et professionnels qui ont à coeur leur mission d’intervention et de prévention auprès des citoyens », a affirmé Alain Pharand, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Varennes.