Installation d’un point de dépôt pour les matières organiques en face des ateliers municipaux à Boucherville

En marge de l’implantation du projet-pilote de la collecte des matières organiques ayant débuté au début du mois dans des quartiers ciblés, la Ville de Boucherville vient d’installer un point de dépôt pour ce type de déchets en face des ateliers municipaux situés sur le chemin du Lac. Les citoyens non desservis actuellement par la collecte en porte-à-porte du bac brun peuvent, s’ils le souhaitent, aller porter leur détritus à ce lieu de stockage accessible en tout temps. L’administration municipale a choisi d’inaugurer ce nouveau service durant la Semaine québécoise de réduction des déchets.

Les résidus alimentaires de fruits et légumes, de viandes, de poissons, de produits de boulangerie et autres y sont acceptés tout comme les papiers et cartons souillés tels que les mouchoirs ou les essuie-tout. La liste complète de ce qui est accepté ou refusé à ce point de dépôt est disponible sur le site boucherville.ca/matieresorganiques.

Consignes

Les matières déposées dans les bacs doivent être emballés dans du papier. Il est important de noter que les sacs de plastique sont refusés même s’ils sont compostables. Autre point, la Ville demande aux utilisateurs de refermer les couvercles des bacs après usage et de ne rien laisser à côté de ces gros récipients.

Poubelles remplacées

Les poubelles conventionnelles placées dans les abribus situés sur les boulevards De Montarville et Marie-Victorin sont appelés à être remplacés bientôt. La Ville compte installer 22 îlots de récupération à deux sections, une pour les ordures, l’autre pour ce qui est recyclable. Dans le même ordre d’idée, le Centre des glaces Gilles-Chabot accueillera sous peu 57 duos de corbeilles ordures/recyclage. Pour la réalisation de ces projets, la Ville reçoit une aide financière de l’organisme Éco Entreprises Québec et du gouvernement du Québec, par l’entremise du Fonds vert.