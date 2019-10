Toute la communauté est invitée à assister à la Semaine des Premiers Peuples du Québec au cégep Édouard-Montpetit

Le cégep Édouard-Montpetit invite toute la communauté à participer gratuitement à la 4e édition de sa Semaine des Premiers Peuples du Québec, qui se déroulera du 30 octobre au 6 novembre 2019 au campus de Longueuil.

« Pour se comprendre et se respecter, il faut d’abord se connaître. La Semaine des Premiers Peuples a donc comme principal objectif de créer des occasions de rencontres interculturelles et de donner voix à des artistes, scientifiques et militants autochtones pour qu’ils puissent présenter eux-mêmes des enjeux qui les concernent. Autrement dit, ne pas parler « à la place de », mais agir plutôt comme un amplificateur de leurs voix. » explique Annie Nantel, conseillère pédagogique à la Boussole interculturelle du Cégep.

Ayant pour thème « Se connaître et se reconnaître par la rencontre et le dialogue », l’édition 2019 de cet événement propose une programmation variée comprenant une rencontre avec l’artiste multidisciplinaire et conservatrice au Musée amérindien de Mashteuiatsh, Eruoma Awashish, ainsi que la projection du documentaire « Indian Time », de la Boîte Rouge Vif, suivie d’une discussion avec le réalisateur sur le travail collaboratif avec les communautés autochtones. À cela s’ajoutent des conférences portant notamment sur les enjeux autochtones au Québec et au Canada, tels que la reconnaissance des territoires autochtones et l’inclusion de perspectives autochtones dans le récit de l’Histoire du Canada et du Québec. Une exposition livresque d’auteurs autochtones sera également présentée à la bibliothèque du campus de Longueuil.

Un événement pour rétablir la vérité et réconcilier pour l’avenir

La Semaine sur les Premiers peuples du Québec est une initiative de la Boussole interculturelle du cégep Édouard-Montpetit, un centre de ressources et de services ayant comme mandat de soutenir l’adaptation à la diversité ethnoculturelle. Chacune des activités proposées durant cette semaine est portée par un enseignant qui s’assurera de poursuivre une réflexion pédagogique en classe autour de la thématique abordée.

La programmation détaillée de la Semaine des Premiers Peuples du Québec est disponible en ligne au www.cegepmontpetit.ca/semainePPQ. Pour en savoir davantage sur la Boussole interculturelle : www.cegepmontpetit.ca/boussole.