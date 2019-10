Le bloquiste Stéphane Bergeron réussit son retour en politique dans Montarville!

Le candidat du Bloc québécois Stéphane Bergeron qui avait tenté un retour en politique a gagné son pari et la circonscription de Montarville en l’emportant sur le député libéral sortant Michel Picard. Au terme du scrutin, celui qui a déjà été député provincial de Verchères a récolté 43,1% des suffrages (25 249 votes); Michel Picard, 35,6 % (20 877); la candidate du NPD Djaouida Sellah 8,2 % (4 803); la candidate conservatrice Julie Sauvageau 7 % (4 108); le candidat du Parti vert Jean-Charles Pelland 4,9 % (2 886); la candidate du parti populaire du Canada Julie Lavallée 0,8 % (498); et le candidat du Parti Rhinocéros Thomas Thibault-Vincent 0,4 % (208). Il s’agit aussi d’un retour à la Chambre des communes pour Stéphane Bergeron puisqu’il a fait partie de la première vague de députés du Bloc québécois à la suite de l’élection fédérale de 1993. Il a alors représenté la circonscription de Verchères de 1993 à 2000, et Verchères—Les Patriotes de 2000 à 2005.

Rappelons que lors des élections d’octobre 2015 dans Montarville, le libéral Michel Picard l’avait emporté avec 32,5% des voix sur la candidate bloquiste, Catherine Fournier, qui avait récolté 28,4% des votes. Pour sa part la députée sortante du NPD de l’ancienne circonscription de Saint-Bruno–Saint-Hubert, Djaouida Sellah, avait pris la troisième place avec 24,7% des votes. Le taux de participation dans Montarville le 21 octobre a été de 76 %.