Des solutions pour aider les commerces à prendre le virage numérique

Les commerces concernés par l’impact des changements d’habitudes des consommateurs avec l’avènement du commerce en ligne ont eu l’opportunité d’assister récemment à un déjeuner-conférence organisé par la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno en collaboration avec la MRC de Marguerite-D’Youville. Cet événement a permis aux commerçants de réaliser l’importance de réagir et de s’adapter aux attentes et aux nouvelles habitudes des consommateurs. De plus, la MRC a présenté les solutions mises à leur disposition pour les aider à réaliser leur transformation numérique.

Monsieur François Charron, chroniqueur expert et propriétaire de l’entreprise Votresite.ca, a fait une présentation sur l’évolution et les tendances du commerce en ligne. Monsieur Charron a fait prendre conscience à l’audience qu’aujourd’hui, pour survivre, les commerces doivent s’adapter rapidement aux nouvelles habitudes d’achat des consommateurs. Il a démontré à quelle vitesse le marché évolue et que même lui, en tant qu’entrepreneur, il n’a pas hésité à adapter son modèle d’affaires au cours des dernière années pour suivre l’évolution du commerce en ligne qui évolue rapidement.

Monsieur Martin Aubry, conseiller en transformation numérique auprès du Conseil québécois du commerce de détail (CQDC), ayant plus de 15 ans d’expérience en commerce électronique, a fait une présentation sur l’importance d’avoir une stratégie multicanale. Il a démontré qu’il existe aujourd’hui plusieurs canaux pour attirer de futurs clients et que les entreprises doivent bien maîtriser le processus en ligne permettant de concrétiser une vente. De nos jours, les entreprises doivent comprendre et utiliser plusieurs stratégies pour profiter pleinement des opportunités qu’offre le commerce électronique.

En plus d’en apprendre davantage sur les nouvelles tendances et stratégies pour s’adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs, les participants ont pris connaissance des solutions offertes aux commerces du territoire de la MRC pour prendre le virage numérique. En effet, un plan d’action sur trois ans sera réalisé dans le cadre d’un projet en commerce électronique financé par le Fonds de 100 M $ du Mouvement Desjardins, le Ministères de l’Économie et l’Innovation (MEI) et la MRC de Marguerite-D’Youville. « Notre objectif est d’aider nos commerces à s’adapter aux nouvelles tendances de consommation et soutenir l’achat local en réalisant des activités promotionnelles qui mettront en valeur les commerces et produits de la région » a déclaré madame Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie.

Trois axes d’intervention ont été ciblés pour aider les entreprises soit, offrir de l’accompagnement, proposer de la formation et présenter des activités promotionnelles. Les commerces motivés à prendre le virage numérique peuvent dès maintenant profiter gratuitement d’un accompagnement pour réaliser un diagnostic et plan d’action numérique. Au cours de la prochaine année, des formations pratiques et adaptées aux besoins des commerces de la région seront offertes. Un appel de candidature est déjà en cours pour offrir aux commerces une aide financière leur permettant de contribuer à la réalisation de leur transformation numérique. De plus, une campagne promotionnelle sera lancée d’ici la fin de l’année pour promouvoir les produits fabriqués au Québec qui sont vendus dans les commerces locaux et disponibles sur leurs sites transactionnels des commerces participants. Pour plus d’information sur le plan d’action et obtenir de l’accompagnement allez sur : www.margueritedyouville.ca/ecommerce/