Un Festival international de contes à la Vieille caserne de Verchères

Venez vous laisser charmer par les histoires fantastiques de trois conteurs français, de réputation internationale, de passage à Verchères, les 25, 26 et 27 octobre 2019. Pour la première édition de « Flots de paroles », les adultes se feront chatouiller l’imaginaire, le vendredi et le samedi (accessible aussi aux jeunes de 11 ans et +), et la famille sera comblée par le spectacle du dimanche après-midi.

La directrice de « Flots de paroles », Françoise Crête, elle-même conteuse et résidente de Verchères, organise et présente depuis plusieurs années des spectacles au Québec comme à l’étranger.

Cette fois, c’est à la Vieille caserne de Verchères, en tant qu’organisatrice de l’événement, qu’elle accueillera trois conteurs exceptionnels qui vont inaugurer ce nouveau festival, soit Jean-Marc Derouen, Michel Billet et Pascal Quéré.

Elle est épaulée dans l’organisation de ces journées d’activités par madame Danièle Neveu (les Dimanches culturels à la Vieille caserne) et par une équipe de bénévoles qui par leur expertise et leur dynamisme contribuent à la mise en place de ce projet culturel prometteur.

Fort de l’appui important de la Municipalité de Verchères, du soutien de la députée madame Suzanne Dansereau, ainsi que de divers organismes et entreprises de notre région, « Flots de paroles » est dès lors assurés de démarrer sous les meilleurs présages.

Programmation « Flots de paroles » 2019

25 octobre, 20h : Jean-Marc Derouen

26 octobre, 20h : Pascal Quéré

27 octobre, 14h : Michel Billet (spectacle en collaboration avec Les dimanches culturels)

Informations

Site web : flotsdeparoles.com -ou- www.facebook.com/flotsdeparoles

Courriel : flotsdeparoles@gmail.com

Tél : 514-224-3468

Billets en vente (10$ à 15$) à la Mairie de Verchères, au Pigeon d’or et sur place au moment du spectacle. Plus de détails sur le site web.