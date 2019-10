Autoroute 25 et tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine entre Longueuil et Montréal – Les travaux d’asphaltage et de réparation de la chaussée complétés près d’un mois à l’avance!

Le ministère des Transports est heureux d’annoncer que les travaux d’asphaltage et de réparation de la chaussée sur l’autoroute 25 et dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine se termineront près d’un mois à l’avance. Une dernière fermeture complète sera requise en direction sud cette nuit, de 22 h 30 à 5 h. Le chantier sera démantelé au cours des prochains jours.

Rappelons que ce chantier complexe par sa localisation, réalisé en grande partie dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, devait s’étirer jusqu’au milieu du mois de novembre.

Grâce à un effort de coordination exceptionnel avec les autres chantiers routiers de la région métropolitaine et à quelques fermetures de nuit prolongées, les travaux ont pu être exécutés rapidement.

Ce projet était inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de Montréal. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.