Agir face à l’urgence climatique: des actions individuelles aux solutions collectives

Le 27 octobre 2019 prochain, les associations locales de Québec solidaire organiseront des assemblées publiques partout à travers le Québec, où elles présenteront l’Ultimatum 2020. Il s’agit d’une démarche politique et citoyenne, un ultimatum lancé au gouvernement du

Québec, afin qu’il s’engage fermement à agir pour le climat, en déposant, d’ici le 1er octobre 2020, un plan de transition économique crédible et en mettant en place trois mesures simples :

(1) interdire tout projet d’exploitation ou d’exploration pétrolière ou gazière sur le territoire du Québec, (2) proposer un plan qui permet au Québec d’atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre du GIEC et (3) faire approuver son plan de transition économique par un expert indépendant.

Les circonscriptions de Borduas, Montarville et Verchères tiendront un événement commun à l’ancienne gare de Saint-Bruno-de-Montarville, au 1781, rue Benoit, de 14h à 17h30. Des bouchées gourmandes seront servies sur place. L’événement est gratuit et ouvert à toute

personne préoccupée par la crise climatique. Les familles avec jeunes enfants sont les bienvenues. Il sera possible de s’inscrire sur place dans une équipe de mobilisation locale.

En plus de la présentation de l’Ultimatum 2020, trois porte-paroles des associations organisatrices discuteront de solutions concrètes à la crise climatique. Antoine Beaupré, porte-parole masculin de QS Verchères, présentera une synthèse du plan de transition

économique et écologique de Québec solidaire. Ensuite, Caroline Charette, porte-parole féminine de QS Montarville discutera de solutions à l’échelle régionale dans le domaine de l’agriculture. Puis, Annie Desharnais, porte-parole féminine de QS Borduas, proposera des

actions concrètes de la vie de tous les jours pour tendre vers un mode de vie zéro déchet.

Ariane Labonté, conteuse, guitariste et artiste engagée, conclura l’événement avec son spectacle écologique « Il était une fois l’AmerCirque, une fable clownesque aux acrobaties langagières musclées, pour jongler avec la boule, histoire de ne pas devenir maboul! ».

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter communication.qsborduas@gmail.com ,

vercheres@quebecsolidaire.net ou montarville@quebecsolidaire.net .